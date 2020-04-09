Контактный зоопарк в Ставрополе терпит финансовое бедствие из-за коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T13:08:18+03:00

Чтобы животные не голодали, а труд работников было чем оплатить, идет онлайн-продажа билетов

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В условиях режима полной самоизоляции тяжело не только горожанам, но и зверюшкам зоопарка «Берендеево» в Центральном парке Ставрополя. Из-за коронавируса зоопарк вынужденно закрылся и теперь платить за "коммуналку", аренду, зарплату работникам и покупать еду для животных не на что. Без посетителей зверинец терпит финансовое бедствие.

Единственное спасение — покупка долгосрочных билетов вдвое дешевле через интернет. Как указывают хозяева места в социальной сети, использовать их можно будет в течение 3 месяцев. Для взрослого вход обойдется в 350 рублей, ребенка — 250.

Кстати, многие жители Ставрополя уже откликнулись. И некоторые деньги переводят не на покупку билетов, а просто в помощь.

- Перечисляют деньги со словами "билетов не надо, это просто помощь". Вы необыкновенно добры! - благодарят представители зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU