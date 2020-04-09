На Ставрополье провели больше 11 тысяч тестов на коронавирус
В Ставропольском крае за все время борьбы с коронавирусом провели 11982 исследования по выявлению болезни. В лабораториях Роспотребнадзора проверили 9585 тестов, в медицинских организациях региона - 2265. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Сейчас в лабораториях осталось 88,61 единиц тест-систем, которые позволят провести 8,8 тысяч исследований.
Корнавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 9 апреля 2020: изоляция в галерее и большие штрафы
- Наличие данного количества тест-систем позволяет полностью обеспечить потребности задействованных лабораторий края в настоящий момент. Исследования доступны для всех категорий граждан, подлежащих тестированию по постановлениям главного государственного врача Российской Федерации, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.
По состоянию на 9 апреля на Ставрополье зафиксировали 42 случая заражения COVID-19, из которых семь закончились выздоровлением и один - смертью.
ИСТОЧНИК KP.RU