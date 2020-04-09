На Ставрополье провели больше 11 тысяч тестов на коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T13:26:06+03:00

В регионе осталось еще систем на 8,8 тысяч исследований

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В Ставропольском крае за все время борьбы с коронавирусом провели 11982 исследования по выявлению болезни. В лабораториях Роспотребнадзора проверили 9585 тестов, в медицинских организациях региона - 2265. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Сейчас в лабораториях осталось 88,61 единиц тест-систем, которые позволят провести 8,8 тысяч исследований.

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- Наличие данного количества тест-систем позволяет полностью обеспечить потребности задействованных лабораторий края в настоящий момент. Исследования доступны для всех категорий граждан, подлежащих тестированию по постановлениям главного государственного врача Российской Федерации, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

По состоянию на 9 апреля на Ставрополье зафиксировали 42 случая заражения COVID-19, из которых семь закончились выздоровлением и один - смертью.

ИСТОЧНИК KP.RU