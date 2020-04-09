На Ставрополье похолодает до минус пяти

9 Апр 2020 2020-04-09T13:58:37+03:00

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В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за резких заморозков. Несмотря на это, в восьми районах региона сохраняется высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ставропольского Гидрометцентра.

- В ночные и утренние часы 10, 11 и 12 апреля 2020 года местами в Ставропольском крае сохраняются заморозки в воздухе от -1° до -5°С. Призываем Вас принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - сказано в сообщении синоптиков.

Погода на Ставрополье. Фото: скриншот с сайта Гидрометцентра.

Высокий уровень (4 класс) пожароопасности установился в восьми частях Ставрополья: Новоалександровском, Ипатовском, Светлоградском и Изобильненском городских округах, Красногвардейском, Труновском, Туркменском и Апанасенковском районах. В остальных районах и городах уровень либо средний (3 класс), либо низкий (2 класс).

ИСТОЧНИК KP.RU