2020-04-09T13:55:06+03:00
Общество

В Ставрополе назвали основную причину смерти пациента с коронавирусом

Все остальные пациенты изолированно содержатся в больницах
Ася АСРЯН
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На сегодняшний день в крае у 42 пациентов установлен диагноз коронавирусной инфекцииНа сегодняшний день в крае у 42 пациентов установлен диагноз коронавирусной инфекцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом. Ею оказалась 53–летняя жительница Иноземцево.

Корнавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 9 апреля 2020: изоляция в галерее и большие штрафы

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В пресс-службе министерства здравоохранения региона 9 апреля назвали основную причину смерти женщины. По данным ведомства, ею стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

На сегодняшний день в крае у 42 пациентов установлен диагноз коронавирусной инфекции. Из них семь выписаны с выздоровлением. Все остальные пациенты изолированно содержатся в больницах.

Трое находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести, все остальные пациенты - в легкой степени. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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