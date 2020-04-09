В Ставрополе назвали основную причину смерти пациента с коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T13:55:06+03:00

На сегодняшний день в крае у 42 пациентов установлен диагноз коронавирусной инфекции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все остальные пациенты изолированно содержатся в больницах

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом. Ею оказалась 53–летняя жительница Иноземцево.

Корнавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 9 апреля 2020: изоляция в галерее и большие штрафы 00:00 00:00

В пресс-службе министерства здравоохранения региона 9 апреля назвали основную причину смерти женщины. По данным ведомства, ею стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

На сегодняшний день в крае у 42 пациентов установлен диагноз коронавирусной инфекции. Из них семь выписаны с выздоровлением. Все остальные пациенты изолированно содержатся в больницах.

Трое находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести, все остальные пациенты - в легкой степени. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU