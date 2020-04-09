В Ставрополе назвали основную причину смерти пациента с коронавирусом
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом. Ею оказалась 53–летняя жительница Иноземцево.
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В пресс-службе министерства здравоохранения региона 9 апреля назвали основную причину смерти женщины. По данным ведомства, ею стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
На сегодняшний день в крае у 42 пациентов установлен диагноз коронавирусной инфекции. Из них семь выписаны с выздоровлением. Все остальные пациенты изолированно содержатся в больницах.
Трое находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести, все остальные пациенты - в легкой степени. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая.
ИСТОЧНИК KP.RU