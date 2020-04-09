2020-04-09T14:56:27+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, кто заразил погибшую от коронавируса пациентку

Власти края приняли решение о вводе дополнительных ограничительных мер, которые касаются всех, кто прибывает в наш край из других регионов
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае продолжается режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае продолжается режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе уже установили источник заражения коронавирусом погибшей жительницы Иноземцево. Об этом 9 апреля рассказал замглавы краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 9 апреля 2020: изоляция в галерее и большие штрафы

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По его словам, женщина получила заражение не из-за границы, а от мужа. Известно, что супруг ставропольчанки вернулся из Москвы. Мужчина не имел контактов за рубежом, а имел внутренние контакты. А если конкретнее, то общался с зараженными коронавирусом.

Напомним, что власти Ставрополья 8 апреля приняли решение о вводе дополнительных ограничительных мер, которые касаются всех, кто прибывает в наш край из других регионов.

Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение, в соответствии с которым люди, прибывающие в регион, будут уведомляться о необходимости обеспечить режим двухнедельной самоизоляции, исключить контакты с другими и незамедлительно обратиться за медпомощью при появлении первых симптомов простудного заболевания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минздраве региона назвали основную причину смерти женщины. По данным ведомства, ею стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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