На Ставрополье малому и среднему бизнесу помогут пережить коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T15:09:14+03:00

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В Ставропольском крае предпринимателям разрешат не платить за аренду муниципальной и региональной недвижимости. Эта мера распространяется на малый и средний бизнес, который пострадал от ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Правительство Ставрополья разработало несколько вариантов, как поддержать предпринимателей. Так, в крае снизят налог по упрощенной ставке с шести процентов до одного, налог на прибыль - до пяти процентов, а налог на имущество - до одного.

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Под послабления попали субъекты МСП, которые более всего пострадали от ограничительных мер. Это компании, которые оказывают услуги в сфере авиа- и автоперевозок, гостиничного дела, санатории и учреждения культуры. Часть из них освободят и от платы ренты. Перечень фирм определят на федеральном уровне.

На налоговые послабления претендуют и хозяева частной недвижимости. Если они снизят плату для своих клиентов, пострадавших от коронавируса, то налог на недвижимость снизят до одного процента.

ИСТОЧНИК KP.RU