На Ставрополье художник самоизолировался в Пушкинской галерее

9 Апр 2020 2020-04-09T15:30:38+03:00

У живописца есть пропуск как у официального охранника

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На Ставрополье к главе Железноводска обратился молодой художник Сергей Пронин. Дело в том, что живописец работает в Пушкинской галерее администратором.

И на время ограничительных мер попросил у мэра города-курорта самоизолироваться в этом здании.

Художник будет охранять любимый объект культурного наследия и писать картины.

Как пишет «Ставропольская правда», у Сергея Пронина есть пропуск как у официального охранника. Также ставрополец может на короткое время отлучаться за продуктами в ближайший магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU