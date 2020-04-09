На Ставрополье художник самоизолировался в Пушкинской галерее
У живописца есть пропуск как у официального охранника
Фото: "Ставропольская правда"
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На Ставрополье к главе Железноводска обратился молодой художник Сергей Пронин. Дело в том, что живописец работает в Пушкинской галерее администратором.
И на время ограничительных мер попросил у мэра города-курорта самоизолироваться в этом здании.
Художник будет охранять любимый объект культурного наследия и писать картины.
Как пишет «Ставропольская правда», у Сергея Пронина есть пропуск как у официального охранника. Также ставрополец может на короткое время отлучаться за продуктами в ближайший магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU