2020-04-09T15:41:30+03:00
Общество

В Кисловодске откроют детский сад на 100 мест

В дошкольном учреждении построят медпунк, прачечную, залы для музыкальных и физкультурных занятий
Ася АСРЯН
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В густонаселенном микрорайоне по улице Осипенко в Кисловодске в этом году завершится строительство детского сада

Он рассчитан на 100 мест. На первом этаже будут размещены три групповые ячейки для детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет.

Второй этаж здания рассчитан на среднюю группу детей (4-5 лет) и старшую (5-6 лет), залы для физкультурных и музыкальных занятий, столовую.

Кроме того, проектом предусмотрено наличие всех основных помещений: пищеблок, медицинский пункт, прачечная, автономная блочная котельная.

Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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