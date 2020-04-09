В Кисловодске откроют детский сад на 100 мест
В густонаселенном микрорайоне по улице Осипенко в Кисловодске в этом году завершится строительство детского сада
Он рассчитан на 100 мест. На первом этаже будут размещены три групповые ячейки для детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет.
Второй этаж здания рассчитан на среднюю группу детей (4-5 лет) и старшую (5-6 лет), залы для физкультурных и музыкальных занятий, столовую.
Кроме того, проектом предусмотрено наличие всех основных помещений: пищеблок, медицинский пункт, прачечная, автономная блочная котельная.
Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.
ИСТОЧНИК KP.RU