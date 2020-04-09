2020-04-09T16:45:45+03:00
Происшествия

На Ставрополье заключенного и адвоката поймали с наркотиками в СИЗО

Роману Мухину дали 4,5 года, а Радмиру Крымшамхалову - 3,5 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники ФСБ и ФСИН по Ставрополью пресекли деятельность Романа Мухина. Мужчина организовал поставку наркотиков и сильнодействующих веществ в местный СИЗО.

В сентябре 2018 года Мухин, будучи под стражей, купил наркотики, которые доставил адвокат адвокатской палаты Карачаево-Черкесии Радмир Крымшамхалов. В ходе встречи юрист передал заключенному два свертка, их изъяли сотрудники ФСИН.

Согласно выводам экспертизы, внутри были 25,9 граммов каннабиса (марихуана), семь таблеток трамадола и 1,37 граммов героина. В отношении мужчин завели уголовное дело по четвертой части 228.1 статьи и второй части 234 статьи УК РФ.

27 декабря 2019 года Пятигорский городской суд Ставрополья дал Крымшамхалову 3,5 года колонии общего режима. Адвоката признали виновным в нарушении пятой части 33 статьи и второй части 228 статьи УК РФ.

8 апреля 2020 года состоялся суд и над Мухиным. За нарушение второй части 228 статьи УК РФ мужчине дали 4,5 года колонии общего режима. Ранее, в марте 2019 года, его признали виновным в нарушении третьей части 162 статьи (преступление, из-за которого он был в СИЗО). По совокупности наказаний ему предстоит отсидеть в исправительной колонии девять лет с ограничением свободы на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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