В Дагестане мужчина голыми руками забил и сжег супругу

9 Апр 2020 2020-04-09T17:09:28+03:00

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В Дагестане закончили расследовать уголовное дело против 30-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении первой части 105 статьи (убийство), второй части 325 статьи (похищение паспорта) и второй части 159 статьи УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Дагестану.

По версии следствия, мужчина совершил преступление в декабре 2019 года в селе Кафыркумух, где он жил с 48-летней супругой. Из-за ссоры пара повздорила. В ходе конфликта мужчина стал избивать ее кулаками по голове. Когда жертва скончалась, злоумышленник вынес тело в огород и поджег его. Позже мужчина похитил паспорт женщины и уничтожил.

- 15 января 2020 года он, введя в заблуждение доставщика пенсии, похитил денежные средства в сумме около 9 000 рублей, предназначенные в виде пенсии по потере кормильца сыну потерпевшей, - сказано в сообщении СКР по Республике Дагестан. Деньги мужчина потратил на себя.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU