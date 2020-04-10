Срочные вклады «Журавли» и «Классика» будут пролонгированы из-за карантина

10 Апр 2020 2020-04-10T11:42:59+03:00

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Для удобства клиентов сезонные вклады «Журавли» и «Классика», срок окончания действия которых приходится на период с 30 марта по 6 мая, будут пролонгированы по актуальным ставкам.

Банк принял такое решение в связи с ограничениями на передвижение, введенными на время режима самоизоляции. Теперь клиенты смогут находиться дома, не беспокоясь за свои денежные средства.

Отметим, клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для осуществления любых операций по вкладам и счетам могут воспользоваться Интернет- и Мобильным банком, без личного посещения офиса. Кроме того, они могут проводить дистанционные платежи по услугам и кредитам, а также осуществлять денежные переводы.

Узнать подробнее о мерах поддержки клиентов банка можно узнать по телефонам 8 (800) 250-57-57 или 8 (495) 723-77-77.

Напомним, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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