На Ставрополье задержали мужчину, захватившего в заложники семью

9 Апр 2020 2020-04-09T20:07:16+03:00

Злоумышленник высказал ряд требований, в том числе о передаче ему денег и предоставлении возможности покинуть России

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного Комитета России по Ставрополью,

В Пятигорске следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложников. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.

Ранее «Комсомолка» писала, что злоумышленник, находясь в квартире своей сестры, захватил в заложники ее и двух детей женщины.

При этом он высказал ряд требований, в том числе о передаче ему денег и предоставлении возможности покинуть России. В итоге правоохранителям удалось задержать психически неуравновешенного мужчину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/772132" frameborder="0"></iframe> Мужчина взял в заложники сестру и ее детей в Пятигорске.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Задержание мужчины, державшего в заложниках семью с детьми.Видео: СКР

ИСТОЧНИК KP.RU