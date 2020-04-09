На Ставрополье задержали мужчину, захватившего в заложники семью
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного Комитета России по Ставрополью,
В Пятигорске следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложников. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.
Ранее «Комсомолка» писала, что злоумышленник, находясь в квартире своей сестры, захватил в заложники ее и двух детей женщины.
При этом он высказал ряд требований, в том числе о передаче ему денег и предоставлении возможности покинуть России. В итоге правоохранителям удалось задержать психически неуравновешенного мужчину.
Мужчина взял в заложники сестру и ее детей в Пятигорске.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Задержание мужчины, державшего в заложниках семью с детьми.Видео: СКР
ИСТОЧНИК KP.RU