На Ставрополье показали, как следят за приезжими из других регионов

9 Апр 2020 2020-04-09T18:08:24+03:00

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В Ставропольском крае, как и в других субъектах России, обязали все приезжающих уходить на самоизоляцию. Людей встречают на вокзалах, в аэропортах и выдают уведомление о том, что две недели они должны провести дома. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров, выложив видео, как встречали гостей из Москвы в Михайловске.

На Ставрополье приезжих из других регионов встречает патруль.Видео: губернатор Ставрополья

- Как видите, специальные патрули встречают здесь приезжих, прибывающих из других регионов. Такие же меры приняты во всех наших аэропортах, ж-д вокзалах, автобусных станциях, постах ГИБДД на административной границе края, - поясняет глава Ставрополья.

Каждому прибывшему выдают уведомление, согласно которому его отправляют на двухнедельный режим домашней самоизоляции. При первых симптомах простуды он должен вызвать врача.

Как отметил мэр Михайловска Игорь Серов, в городе сейчас нет ни одного инфицированного коронавирусом. По состоянию на 9 апреля в крае 42 случая заболевания, шесть из них закончились выздоровлением, а один - смертью.

ИСТОЧНИК KP.RU