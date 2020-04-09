2020-04-09T20:10:26+03:00
Общество

На Ставрополье появилось видео задержания мужчины, взявшего в заложники семью

Злоумышленник оказался психически неуравновешенным
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошел сегодня, 9 апреля в Пятигорске. Там в одной из квартир на улице Ессентукской мужчина закрылся со своей сестрой и ее детьми.

Как сообщил губернатор Ставрополья, злоумышленник объявил, что женщина с малышами находятся у него в заложниках.

Сам мужчина, как выяснилось, постоянно проживает в другом регионе. И по предварительным данным, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

После того, как он закрыл в спальне родных, стал требовать большую денежную сумму. Были также требования предоставить ему возможность покинуть России.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по Ставрополью, следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложников. Им оказался 29-летний психически неуравновешенный мужчина.

Видео с места задержания злоумышленника попало в редакцию «КП-Северный Кавказ». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Мужчину, захватившего заложников, задержали.

Позже губернатор Ставрополья сообщил, что захваченные подозреваемым дети и его сестра находятся в безопасности. К счастью, никто из них не пострадал.

Задержание мужчины, державшего в заложниках семью с детьми.Видео: СКР

ИСТОЧНИК KP.RU

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