В Невинномысске за день 45 человек сняли с контроля по коронавирусу

9 Апр 2020 2020-04-09T18:27:09+03:00

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В Невинномысске сняли с контроля 45 человек, которые оказались в зоне риска из-за коронавируса. Людей проверяли на наличие болезни в организме, и все тесты показали отрицательный результат. Об этом сообщил мэр города Михаил Миненков.

По словам градоначальника, 30 человек из этой группы попали под медицинский контроль из-за того, что вернулись на родину из-за рубежа. Остальные 15 человек контактировали с зараженными.

На медицинском контроле остаются 227 жителей Невинномысска. По состоянию на 9 апреля на Ставрополье выявили 42 случая заболевания COVID-19, из них один закончился смертью. Больных коронавирусом нашли в Предгорном, Андроповском, Изобильненском районах и округах, а также в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Ставрополе и Невинномысске.

ИСТОЧНИК KP.RU