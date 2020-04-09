2020-04-09T19:02:56+03:00
Общество

На Ставрополье выдают субсидии аграриям за использование фосфогипса

Производитель удобрений «ЕвроХим-БМУ» считает, что такая мера повысит плодородие почвы и сделает сельхозпроизводство выгодным
Анна БОРИСОВА
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Правительство Ставропольского края специальным постановлением утвердило порядок предоставления субсидий для тех аграриев, которые намерены соблюдать экологическую безопасность и повышать плодородие и качество почвы.

Для тех, кто будет применять фосфоритование и/или гипсование посевных площадей, размер субсидии увеличится в 2 раза. Гипсование почв улучшает свойства сельхозземель, благоприятно сказывается на их плодородии и, в конечном итоге, приводит к росту урожая.

Особую актуальность это имеет для чернозёмных почв Юга России и Северного Кавказа. По оценкам Всероссийского НИИ агрохимии имени Прянишникова, ежегодная потребность во внесении фосфогипса в южных регионах составляет от одного до полутора миллионов тонн, а гипсование на этих землях может повысить урожайность зерновых культур в 2 раза.

Значительные запасы фосфогипса находятся рядом - в Белореченске Краснодарского края. Компания «ЕвроХим-БМУ» производит минеральные удобрения, а фосфогипс для нее - побочный продукт. Удвоение субсидий станет дополнительным стимулом для применения фосфогипса в аграрном секторе.

На Ставрополье постановление № 131-п подписано губернатором края 25 марта и уже вступило в силу. Возмещать часть затрат сельхозпредпринимателям на проведение агротехнологических работ, которые направлены на повышение уровня экологической безопасности производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, будут за счет местного бюджета.

Кстати сказать, власти всех регионов Юга России и Северного Кавказа намерены поддержать аграриев в данном направлении. Эксперты считают, что решение о господдержке внесения фосфогипса в сельскохозйственные земли принято своевременно, ведь сделать это необходимо именно в период весенних пахотных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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