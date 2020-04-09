В КЧР выявили трех новых пациентов с коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T19:59:20+03:00

Теперь в республике девять больных

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В Карачаево-Черкесии обнаружили еще три случая заражения коронавирусом. По состоянию на 18 часов 9 апреля в республике девять больных. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Instagram-аккаунте.

- Инфицированные получают лечение в полном объеме в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении.

В четверг врачи госпитализировали одного из инфицированных в резервный госпиталь в Черкесске. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Тамара Кипкеева. Пять больных проходят лечение на дому, под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU