На Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 10 пациентов

10 Апр 2020 2020-04-10T08:38:00+03:00

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На Ставрополье выросло число жителей с подтвержденным COVID-19. На 10 апреля всего выявлено 52 случая инфицирования - за сутки прибавилось 10 случаев.

Об этом рассказал глава края Владимир Владимиров:

- Трое из них в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести, - сообщил губернатор о состоянии этих десяти человек. - Все пациенты изолированы в медучреждениях, полностью получают необходимую врачебную помощь.

Но прибавилось и выздоровевших - за все время на Ставрополье вылечили от коронавируса уже 9 местных жителей. Как известно, один заболевший в регионе скончался.

Глава Ставрополья уточнил также, где в крае выявили людей, заразившихся коронавирусом. Так, случаи заболевания зафиксировали в городах Пятигорск, Невинномысск, Ставрополь, Железноводск и Кисловодск. А также в Андроповском районе и Благодарненском, Изобильненском и Минераловодском городских округах.

ИСТОЧНИК KP.RU