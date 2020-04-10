На Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 10 пациентов
На Ставрополье выросло число жителей с подтвержденным COVID-19. На 10 апреля всего выявлено 52 случая инфицирования - за сутки прибавилось 10 случаев.
Об этом рассказал глава края Владимир Владимиров:
- Трое из них в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести, - сообщил губернатор о состоянии этих десяти человек. - Все пациенты изолированы в медучреждениях, полностью получают необходимую врачебную помощь.
Но прибавилось и выздоровевших - за все время на Ставрополье вылечили от коронавируса уже 9 местных жителей. Как известно, один заболевший в регионе скончался.
Глава Ставрополья уточнил также, где в крае выявили людей, заразившихся коронавирусом. Так, случаи заболевания зафиксировали в городах Пятигорск, Невинномысск, Ставрополь, Железноводск и Кисловодск. А также в Андроповском районе и Благодарненском, Изобильненском и Минераловодском городских округах.
ИСТОЧНИК KP.RU