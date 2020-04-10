На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло до 52 человек
Утром 10 апреля глава Ставрополья сообщил, что еще у 10 пациентов подтверждены диагнозы на коронавирус. На данный момент трое из них находятся в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
Так, в регионе всего зафиксировано за все время 52 случая заражения коронавирусом. Из них 9 человек уже выздоровели. А одна пациентка напомним, что скончалась в возрасте 53-х лет.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе уже установили источник заражения коронавирусом погибшей жительницы Иноземцево. Об этом рассказал замглавы краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.
По его словам, женщина получила заражение не из-за границы, а от мужа. Известно, что супруг ставропольчанки вернулся из Москвы. Мужчина не имел контактов за рубежом, а имел внутренние контакты. А если конкретнее, то общался с зараженными коронавирусом.
Позже мэр Железноводска рассказал, что под подозрением также находятся еще два члена семьи – это дети возрастом 2 и 12 лет. Чтобы не заражать родственников, всех троих отправили в Ставрополь в инфекционное отделение для наблюдения и лечения.
Подробности смерти ставропольчанки от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU