На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло до 52 человек

10 Апр 2020 2020-04-10T12:21:42+03:00

На данный момент трое из них находятся в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из них 9 человек уже выздоровели

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Утром 10 апреля глава Ставрополья сообщил, что еще у 10 пациентов подтверждены диагнозы на коронавирус. На данный момент трое из них находятся в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести.

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Так, в регионе всего зафиксировано за все время 52 случая заражения коронавирусом. Из них 9 человек уже выздоровели. А одна пациентка напомним, что скончалась в возрасте 53-х лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе уже установили источник заражения коронавирусом погибшей жительницы Иноземцево. Об этом рассказал замглавы краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

По его словам, женщина получила заражение не из-за границы, а от мужа. Известно, что супруг ставропольчанки вернулся из Москвы. Мужчина не имел контактов за рубежом, а имел внутренние контакты. А если конкретнее, то общался с зараженными коронавирусом.

Позже мэр Железноводска рассказал, что под подозрением также находятся еще два члена семьи – это дети возрастом 2 и 12 лет. Чтобы не заражать родственников, всех троих отправили в Ставрополь в инфекционное отделение для наблюдения и лечения.

Подробности смерти ставропольчанки от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU