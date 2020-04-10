2020-04-10T12:20:22+03:00
Общество

На Ставрополье перед Пасхой закроют входы на кладбище

В регионе до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пасха в этом году попадает на 19 апреля. В преддверии христианского праздника основные въезды на кладбища Кисловодска будут закрыты. Такая мера связана с угрозой распространения коронавируса.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции

00:00
00:00

А также напомним, что в регионе до 30 апреля действует обязательный режим самоизоляции.

Что касается закрытия входа на кладбище города-курорта, то этот вопрос власти Кисловодска обсудили с настоятелями местных храмов.

Священнослужители считают, что пасхальная неделя – не время для заупокойных служб. Их проводят на Радоницу. А она в 2020 году выпадет на 28 апреля.

И если эпидемическая ситуация позволит, то к этому времени вход на погосты откроют.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день, 10 апреля число заболевших коронавирусом выросло до 52 человек. Из них выздоровели 9 человек, одна пациентка на днях скончалась в Иноземцево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три женщины с подозрением на коронавирус скончались в Дагестане
На Ставрополье водитель "Муравья" спрятался от полиции в огороде
На Ставрополье служба занятости принимает видеорезюме
Власти Чечни прокомментировали матерное высказывание Кадырова в адрес ингушей
Власти Чечни прокомментировали матерное высказывание Кадырова к ингушам
На Ставрополье за сутки из-за рубежа приехало 28 человек
На Ставрополье расширили список мест, подлежащих обработке из-за коронавируса
Срочные вклады «Журавли» и «Классика» будут пролонгированы из-за карантина
В Ставрополе продлили срок приема заявлений на получение соцподдержки
В Ингушетии неизвестные расстреляли машину с полицейским
В Ставрополе рассказали, когда в крае отключат батареи
В Минеральных Водах потерявший сознание водитель въехал в бензоколонку
На Ставрополье полицейский покрывал нарушителей ПДД за крупные взятки