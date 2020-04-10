На Ставрополье перед Пасхой закроют входы на кладбище
Пасха в этом году попадает на 19 апреля. В преддверии христианского праздника основные въезды на кладбища Кисловодска будут закрыты. Такая мера связана с угрозой распространения коронавируса.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
А также напомним, что в регионе до 30 апреля действует обязательный режим самоизоляции.
Что касается закрытия входа на кладбище города-курорта, то этот вопрос власти Кисловодска обсудили с настоятелями местных храмов.
Священнослужители считают, что пасхальная неделя – не время для заупокойных служб. Их проводят на Радоницу. А она в 2020 году выпадет на 28 апреля.
И если эпидемическая ситуация позволит, то к этому времени вход на погосты откроют.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день, 10 апреля число заболевших коронавирусом выросло до 52 человек. Из них выздоровели 9 человек, одна пациентка на днях скончалась в Иноземцево.
ИСТОЧНИК KP.RU