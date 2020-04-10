2020-04-10T10:10:39+03:00
Общество

На Ставрополье благотворители помогут людям с трудностями из-за коронавируса

Для жителей организуют благотворительный счет
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае открывают расчетный счет, деньги которого будут тратить на помощь местным жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса. Вы можете сделать свое пожертвование для фонда, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

«Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края» подключили к инициативе "Доброе сердце", организованную волонтерами. Участниками стали активисты, предприниматели, общественные и молодежные организации. Идею поддержали волонтеры-медики.

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров тоже откликнулся на инициативу и создал благотворительный фонд - его оператором станет Фонд социальной поддержки края.

- Мы окажем содействие в аккумулировании средств помощи, обеспечим прозрачность распределения этих средств и контроль за доставкой помощи тем, кто в ней нуждается, - сказал директор организации Сергей Трошин. По словам мужчины, у них есть опыт помощи людям, попавшим в беду. В 2017 году они работали в период ликвидации последствий наводнения и помогали населению.

Чтобы помочь Фонду, надо сделать пожертвование на его счет. Для этого нужно отправить сообщение со словом "Забота" на номер 3443. Стоимость одного СМС - сто рублей. Если вы хотите отправить побольше денег, после "Заботы" укажите сумму. Оператор спишет со счета столько, сколько вы напишите.

О поступлениях денег на счет можно узнать на сайте нашфонд.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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