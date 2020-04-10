На Ставрополье за время самоизоляции в лес вернулись дикие кабаны

10 Апр 2020 2020-04-10T10:16:32+03:00

Очевидец снял их на фото и опубликовал в соцсети пост со «свободолюбивыми животными

Изменить размер текста: A A

Один из жителей Ставрополья, гуляя по лесу, заметил там семейство диких кабанов. Удивленный мужчина снял их на фото и опубликовал на своей странице в соцсети пост со «свободолюбивыми животными».

- Не каждый день встретишь беззаботно пасущихся диких кабанов с потомством, да ещё и таких. Кабан. Ставропольский край, - подписал очевидец.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-u4DHej6RL/

Где именно ставрополец встретил диких кабанов, неизвестно. Однако многие местные жители в комментариях к посту успели пошутить. Мол, дикие кабаны обрадовались, что люди «сидят в самоизоляции» и решили выйти на свободу, подышать свежим воздухом.

Тем временем в Ставропольском крае до 30 апреля 2020 года продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU