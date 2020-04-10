2020-04-10T10:16:32+03:00
Общество

На Ставрополье за время самоизоляции в лес вернулись дикие кабаны

Очевидец снял их на фото и опубликовал в соцсети пост со «свободолюбивыми животными
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: https://www.instagram.com/p/B-u4DHej6RL/Фото: https://www.instagram.com/p/B-u4DHej6RL/
Изменить размер текста:

Один из жителей Ставрополья, гуляя по лесу, заметил там семейство диких кабанов. Удивленный мужчина снял их на фото и опубликовал на своей странице в соцсети пост со «свободолюбивыми животными».

- Не каждый день встретишь беззаботно пасущихся диких кабанов с потомством, да ещё и таких. Кабан. Ставропольский край, - подписал очевидец.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-u4DHej6RL/

Фото: https://www.instagram.com/p/B-u4DHej6RL/

Где именно ставрополец встретил диких кабанов, неизвестно. Однако многие местные жители в комментариях к посту успели пошутить. Мол, дикие кабаны обрадовались, что люди «сидят в самоизоляции» и решили выйти на свободу, подышать свежим воздухом.

Тем временем в Ставропольском крае до 30 апреля 2020 года продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три женщины с подозрением на коронавирус скончались в Дагестане
На Ставрополье водитель "Муравья" спрятался от полиции в огороде
На Ставрополье служба занятости принимает видеорезюме
Власти Чечни прокомментировали матерное высказывание Кадырова в адрес ингушей
Власти Чечни прокомментировали матерное высказывание Кадырова к ингушам
На Ставрополье за сутки из-за рубежа приехало 28 человек
На Ставрополье расширили список мест, подлежащих обработке из-за коронавируса
Срочные вклады «Журавли» и «Классика» будут пролонгированы из-за карантина
В Ставрополе продлили срок приема заявлений на получение соцподдержки
В Ингушетии неизвестные расстреляли машину с полицейским
В Ставрополе рассказали, когда в крае отключат батареи
В Минеральных Водах потерявший сознание водитель въехал в бензоколонку
На Ставрополье полицейский покрывал нарушителей ПДД за крупные взятки