На Ставрополье в водоемы выпустят 14 миллионов рыб

10 Апр 2020 2020-04-10T13:47:59+03:00

В крае есть компании, которые выращивают африканского клариевого сома и другие более ценные виды рыб

Изменить размер текста: A A

В водоёмы региона выпустят более тысячи тонн молоди разных видов рыб. Так, осетровые, форель, карпы, амуры и толстолобики найдут дом в ставропольской воде.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Ставрополья Сергея Талалаева, аграрии активно разводят карпов иселинской породы, белого амура и толстолобиков.

Также в крае функционирует несколько компаний, которые специализируются на выращивании африканского клариевого сома и других более ценных видов рыб.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за время самоизоляции вернулись дикие кабаны. Так, один из жителей региона, гуляя по лесу, заметил там семейство «свободолюбивых животных». Удивленный мужчина снял их на фото и опубликовал на своей странице в соцсети пост:

- Не каждый день встретишь беззаботно пасущихся диких кабанов с потомством, да ещё и таких. Кабан. Ставропольский край, - подписал очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU