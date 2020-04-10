В Ставрополе еще 9 человек выздоровели от коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T12:20:59+03:00

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Сегодня утром 10 апреля губернатор Ставрополья рассказал, что еще у 10 пациентов подтверждены диагнозы на коронавирус. По словам Владимира Владимирова, на данный момент трое из них находятся в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

В итоге в крае всего зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом. Из них 9 человек уже выздоровели. А одна пациентка напомним, что скончалась в возрасте 53-х лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье перед Пасхой закроют входы на кладбище. Христианский праздник в этом году попадает на 19 апреля.

За несколько дней до него основные въезды на кладбища Кисловодска будут закрыты. Такая мера связана с угрозой распространения коронавируса.

Священнослужители считают, что пасхальная неделя – не время для заупокойных служб. Их проводят на Радоницу. А она в 2020 году выпадет на 28 апреля. И если эпидемическая ситуация позволит, то к этому времени вход на погосты откроют.

ИСТОЧНИК KP.RU