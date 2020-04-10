На Ставрополье полицейский покрывал нарушителей ПДД за крупные взятки

10 Апр 2020 2020-04-10T11:02:25+03:00

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Следственный комитет по Ставропольскому краю открыл четыре уголовных дел в отношении бывшего старшего инспектора контрольно-профилактического отдела ГИБДД по региону. Его подозревают в нарушении третьей части 290 статьи УК РФ (получение взятки), передает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, осенью 2018 года инспектор систематически получал от посредников взятки в размере более 100 тысяч рублей. За эти деньги мужчина должен был закрывать глаза на нарушение правил движения водителей частных организаций.

- Кроме того, в отношении женщины и мужчины, передававших деньги, также возбуждены уголовные дела за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.

Ранее в суд передали уголовное дело по пяти фактам коррупционной деятельности бывшего полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU