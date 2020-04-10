В Минеральных Водах потерявший сознание водитель въехал в бензоколонку

10 Апр 2020 2020-04-10T11:11:39+03:00

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В Минеральных Водах мужчина на "ВАЗ-211440" спровоцировал аварию на АЗС. Перед ДТП мужчина потерял сознание и умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

9 апреля, в девять утра, 51-летний водитель заехал на заправку. Внезапно он потерял сознание и въехал впереди стоящую "Ниву". А после этого столкнулся в колонку. В бессознательному состоянии мужчину госпитализировали в реанимацию, где он умер.

ИСТОЧНИК KP.RU