В Ставрополе рассказали, когда в крае отключат батареи

10 Апр 2020 2020-04-10T12:19:50+03:00

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В краевое министерство ЖКХ стали поступать вопросы о дате завершения отопительного сезона.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение муниципалитеты принимают самостоятельно. Условной даты, когда они должны это сделать, нет. Решающий фактор — погода.

Глава регионального МинЖКХ считает, что сначала нужно удостовериться, что холода окончательно отступили. И в квартирах без отопления будет обеспечена комфортная для ставропольцев температура.

Отопительный период должен заканчиваться, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха установилась выше 8 °C.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за резких заморозков. Несмотря на это, в восьми районах региона сохраняется высокий уровень пожароопасности.

- В ночные и утренние часы 10, 11 и 12 апреля 2020 года местами в Ставропольском крае сохраняются заморозки в воздухе от -1° до -5°С. Призываем вас принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - сказано в сообщении синоптиков.

ИСТОЧНИК KP.RU