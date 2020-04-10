В Ингушетии неизвестные расстреляли машину с полицейским

10 Апр 2020 2020-04-10T11:34:21+03:00

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Злоумышленники в Ингушетии обстреляли машину, внутри которой был сотрудник ДПС. Мужчина ехал со службы домой. Одного из участников нападения задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло в пятницу ночью на окраине Назрани, неподалеку расположен республиканский пост ДПС. Во время обстрела сотрудник ДПС не пострадал.

- Один из нападавших задержан. Сейчас выясняются детали происшествия, причины и вся группа участников, - говорит источник. По предварительной версии, у неизвестных были личные счеты с полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU