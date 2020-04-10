В Ставрополе продлили срок приема заявлений на получение соцподдержки

10 Апр 2020 2020-04-10T12:19:18+03:00

В крае также продлили срок предоставления заявлений для получения ежегодного социального пособия на проезд студентам из малоимущих семей

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В Ставрополе продлили срок приема заявлений на получение нескольких видов социальной поддержки населения. Так, документы для назначения ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на приобретение школьной формы принимаются обычно с 1 января по 30 апреля.

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Многие уже предоставили необходимые заявления. Но из-за введения в крае режима самоизоляции не все успели подать весь пакет документов. Именно поэтому срок приема заявлений продлили до 15 мая 2020 года.

Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя. В крае также продлили срок предоставления заявлений для получения ежегодного социального пособия на проезд студентам из малоимущих семей. Документы можно подать до 15 мая.

Направлять заявления в органы соцзащиты без личного визита можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг; по электронной почте с указанием контактного номера телефона и через почтовую связь.

ИСТОЧНИК KP.RU