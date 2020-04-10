На Ставрополье расширили список мест, подлежащих обработке из-за коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T12:37:12+03:00

Специалисты будут обрабатывать раствором хлорактивных внществ дворы многоэтажек, детские площадки и скамейки, скверы, тротуары, остановки общественного транспорта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты будут обрабатывать раствором хлорактивных внществ дворы многоэтажек, детские площадки и скамейки, скверы, тротуары, остановки общественного транспорта

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Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса на Ставрополье расширил перечень муниципалитетов, где проводится масштабная обработка открытых пространств и контактных поверхностей.

Так, с 7 апреля специалисты проводят дезинфекцию в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, Лермонтове, Минеральных Водах, Георгиевске, Новопавловске, Буденновске и в селе Кочубеевском.

К этому списку подключили также Предгорный и Андроповский районы, а также Изобильненский городской округ. Дезинфицировать эти места будут до 20 апреля.

Специалисты будут обрабатывать раствором хлорактивных внществ дворы многоэтажек, детские площадки и скамейки, скверы, тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к магазинам, аптекам и поликлиникам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе продлили срок приема заявлений на получение нескольких видов социальной поддержки населения.

ИСТОЧНИК KP.RU