На Ставрополье расширили список мест, подлежащих обработке из-за коронавируса
Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса на Ставрополье расширил перечень муниципалитетов, где проводится масштабная обработка открытых пространств и контактных поверхностей.
Так, с 7 апреля специалисты проводят дезинфекцию в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, Лермонтове, Минеральных Водах, Георгиевске, Новопавловске, Буденновске и в селе Кочубеевском.
К этому списку подключили также Предгорный и Андроповский районы, а также Изобильненский городской округ. Дезинфицировать эти места будут до 20 апреля.
Специалисты будут обрабатывать раствором хлорактивных внществ дворы многоэтажек, детские площадки и скамейки, скверы, тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к магазинам, аптекам и поликлиникам.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе продлили срок приема заявлений на получение нескольких видов социальной поддержки населения.
ИСТОЧНИК KP.RU