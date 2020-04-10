2020-04-10T12:55:19+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки из-за рубежа приехало 28 человек

Все они обязаны две недели провести дома
Ася АСРЯН
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В регионе до 30 апреля длится режим обязательной самоизоляцииВ регионе до 30 апреля длится режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольский край за последние сутки из-за рубежа въехало 28 человек. Всю информацию о них уже передали в больницы края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения.

С начала эпидемиологической ситуации проведено 12565 исследования по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них в лабораториях Роспотребнадзора – 10073, медицинскими организациями края – 2360.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье обязали всех приезжающих уходить на самоизоляцию. Людей встречают на вокзалах, в аэропортах и выдают уведомление о том, что две недели они должны провести дома. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров, выложив видео, как встречали гостей из Москвы в Михайловске.

Что касается заболевших коронавирусом, то в крае их число возросло до 52 человек. Из них 9 уже выздоровели, одна пациентка скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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