Власти Чечни прокомментировали матерное высказывание Кадырова к ингушам

10 Апр 2020 2020-04-10T12:59:16+03:00

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В Чечне дали оценку словам Рамзана Кадырова про активистов, которые выступают против демаркации границы с Ингушетией. В прямом эфире политик послал "к чертовой матери" таких людей. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал высказывание Кадырова.

- Кадыров послал несколько провокационных аккаунтов, постоянно разжигающих вражду между братскими народами, к «такой-то матери», - написал Умаров в Instagram. - Нет, и не думайте, к чертовой матери не пошлёшь... Какие, к черту, матери могут быть у шайтанов?! У них вообще ничего святого нету. [...] Прав оказался Рамзан Ахматович, если и вправду послал «туда», то послал по самому точному «адресу». А куда ещё можно посылать тех, кто разжигая огонь недоверия и вражды между братьями - чеченцами, ингушами и дагестанцами, сам не живёт по-человечески и другим жизнь отравляет?

Отметим, что сам Кадыров уже извинился за грубые слова перед старейшинами. По его мнению, он вспылил из-за того, что был недоволен несправедливостью: Чечня отсылает Ингушетии гуманитарную помощь, а местные жители им отвечают оскорблением.

- Настоящий ингуш никогда не скажет плохого слова в адрес своего брата чеченца, как и чеченец в адрес настоящего ингуша. И здесь я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми, - сказал Кадыров журналисту ИА "Чечня Сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU