На Ставрополье служба занятости принимает видеорезюме

10 Апр 2020 2020-04-10T13:28:59+03:00

Направляемый видеоролик (до двух минут) должен содержать основную информацию, которую соискатель желает донести до потенциального работодателя

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Ставропольцы, которые остались без работы, при обращении в пилотные центры занятости могут направить свое видеорезюме .

Двухминутный ролик должен содержать основную информацию, которую соискатель желает донести до потенциального работодателя.

Видеорезюме пересылается вместе с классическим резюме и при желании соискателя размещается в видеоблоге на официальном портале органов службы занятости https://stavzan.ru/

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе многие горожане возмущаются в соцсетях, что из-за нынешней ситуации, связанной с коронавирусом, они потеряли работу.

Администрация краевого центра предлагает им встать на учет в центр занятости населения. Сделать это можно, не выходя из дома. Так, на портале госуслуг нужно создать личный кабинет, затем перейти на сайт www.stavzan.ru, где есть подробная инструкция по регистрации.

По данным пресс-службы администрации краевого центра, с 30 марта изменился и размер пособия по безработице на 2020 год. На сегодняшний день он составляет от 1500 до 12 130 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU