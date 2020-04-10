На Ставрополье водитель "Муравья" спрятался от полиции в огороде

10 Апр 2020 2020-04-10T13:54:31+03:00

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В селе Труновском инспекторы ДПС поймали пьяного мотоциклиста, который пытался спрятаться от полиции в огороде. У мужчин не было права управлять транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вечером 31-летний селянин ехал пьяненьким домой. Вдруг на горизонте выросли сотрудники полиции, при их виде мотоциклист хватила оторопь. И он не придумал ничего лучше, как просто исчезнуть. Мужчина свернул во двора частного дома, въехал на огород и затаился. Не получилось: водителя заметили и забрали.

В салоне патрульной машины мужчина прошел тест на алкогольное опьянение. Прибор показал, что остановленный выдыхает 0,5 промилле паров этанола.

Задержание мужчины на "Муравье".

У мотоциклиста не было водительских прав. Против него собрали материал по третьей части 12.8 статьи КРФобАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). Мужчину могут наказать крупным штрафом либо отправить под административный арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU