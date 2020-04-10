2020-04-10T13:53:01+03:00
Общество

Три женщины с подозрением на коронавирус скончались в Дагестане

Несколько дней назад они попали в реанимацию с осложнениями хронических болезней
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Три пациентки скончались от коронавируса в ДагестанеТри пациентки скончались от коронавируса в ДагестанеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За последние сутки три женщины скончались от коронавирусной инфекции в Дагестане. Несколько дней они находились в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав Дагестана.

По предварительным данным, у всех трёх пациенток коронавирус не был подтверждён. Было лишь подозрение — положительные анализы экспресс-тестирования. Две пациентки страдали хроническими заболеваниями, которые были усилены коронавирусом.

Напомним, что на данный момент в Дагестане 58 пациентов с подтверждённым COVID-19. За двое суток это количество выросло на 14 человек, ситуация в регионе продолжает оставаться напряжённой. Роспотребнадзор сообщает, что распространение коронавируса в регионе перешло в четвёртую, бесконтрольную стадию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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