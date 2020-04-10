На Ставрополье провели более 12 тысяч тестов на коронавирус
В регионе работают 7 лабораторий при госучреждениях здравоохранения, которые по показаниям выполняют анализ биоматериалов на коронавирус.
А также лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и Ставропольского противочумного института. Он в кратчайшие сроки результаты анализов передает в Роспотребнадзор без необходимости их подтверждения в федеральных лабораториях других городов.
Напомним, сегодня утром 10 апреля губернатор Ставрополья рассказал, что еще у 10 пациентов подтверждены диагнозы на коронавирус. По словам Владимира Владимирова, на данный момент трое из них находятся в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU