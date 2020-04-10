2020-04-10T14:03:52+03:00
Общество

На Ставрополье провели более 12 тысяч тестов на коронавирус

Число заболевших коронавирусом в крае выросло до 52 человек
Ася АСРЯН
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В регионе работают 7 лабораторий при госучреждениях здравоохранения, которые по показаниям выполняют анализ биоматериалов на коронавирус.

А также лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и Ставропольского противочумного института. Он в кратчайшие сроки результаты анализов передает в Роспотребнадзор без необходимости их подтверждения в федеральных лабораториях других городов.

Напомним, сегодня утром 10 апреля губернатор Ставрополья рассказал, что еще у 10 пациентов подтверждены диагнозы на коронавирус. По словам Владимира Владимирова, на данный момент трое из них находятся в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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