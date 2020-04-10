На Ставрополье выявили очаги бешенства

10 Апр 2020 2020-04-10T14:13:59+03:00

Они зафиксированы у кошки, собаки и крупного рогатого скота

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На Ставрополье в 2020 году зафиксировали шесть очагов бешенства. Специалисты выявили болезнь у 8 животных.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в их числе кошки, собака и крупный рогатый скот.По данным ведомства, с больными бешенством животными проконтактировали 25 ставропольцев. Все они получили экстренную антирабическую помощь.

Главным источников бешенства в крае выступают дикие животные. Речь, в частности, идёт о лисах, летучих мышах, волках, енотах и грызунах.

ИСТОЧНИК KP.RU