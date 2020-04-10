На Ставрополье выявили очаги бешенства
Они зафиксированы у кошки, собаки и крупного рогатого скота
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На Ставрополье в 2020 году зафиксировали шесть очагов бешенства. Специалисты выявили болезнь у 8 животных.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в их числе кошки, собака и крупный рогатый скот.По данным ведомства, с больными бешенством животными проконтактировали 25 ставропольцев. Все они получили экстренную антирабическую помощь.
Главным источников бешенства в крае выступают дикие животные. Речь, в частности, идёт о лисах, летучих мышах, волках, енотах и грызунах.
ИСТОЧНИК KP.RU