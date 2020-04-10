Школы Ставрополья перейдут на онлайн-обучение

10 Апр 2020 2020-04-10T14:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

С 13 апреля все школы Ставропольского края начнут учить детей дистанционно. Каждому образовательному учреждению позволят выбрать, какая специфика обучения им подходит. Об этом сообщил региональный министр образования и молодёжной политики Евгений Козюра на брифинге.

На встрече чиновник напомнил, что до 12 числа все школы на каникулах.

- С 13 апреля мы переходим на дистанционный формат обучения. Мы к этому готовились в течение всего марта, во все образовательные организации руководителям были разосланы методические рекомендации, рекомендации министерства просвещения России, министерства образования Ставропольского края, где подробно расписан формат дистанционного обучения, - сказал Козюра.

С директорами школ уже провели несколько видеоконференций, на которых они обсудили методику преподавания в формате онлайн-обучения. Учреждениям дадут возможность выбирать образовательную платформу, чтобы выстроить обучение в соответствии с учебной программой класса.

Кроме того, не оставили вопрос о том, как быть школьникам, у которых нет скоростного интернета - таких в крае 50 тысяч. Подобные ученики смогут заниматься по учебникам, задания им отправят по СМС-сообщению.

ИСТОЧНИК KP.RU