2020-04-10T15:29:45+03:00
Происшествия

Во Владикавказе подозрение на коронавирус нашли у членов правительства

Роспотребнадзор сообщил о первичном подтверждении COVID-19
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии официально прокомментировали слух о заражении COVID-19 среди сотрудников администрации главы республики и правительства. В сети появилась информации об инфицировании чиновников новой коронавирусной инфекцией. Ответ дал местный Роспотребналзор.

- На 10 апреля 2020 года среди сотрудников администрации главы и правительства РСО-Алания нет лиц с подтверждённым референс-центром диагнозом коронавирус. Однако, результаты исследований нескольких сотрудников дали первичный положительный результат на базе региональных лаборатории, - сообщили в ведомстве.

Подозреваемых на COVID-19 чиновников изолировали. Их тесты отослали в Москву на проверку. Члены их семей и коллеги также находятся под наблюдением врачей. А в помещениях, где они работали, проведена дезинфекция.

На сегодня, в республике зарегистрировано 27 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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