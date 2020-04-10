На Ставрополье стали известны сроки и формат проведения ЕГЭ

10 Апр 2020 2020-04-10T15:31:27+03:00

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Ранее Минобр региона принял решение перенести досрочный период сдачи экзамена. Также будет сдвинут основной период.

Предположительно, ЕГЭ начнут сдавать с 8 июня. При этом не планируют отменять проведение испытаний. В ведомстве подчеркнули, что исключается и возможность перехода на дистанционный формат сдачи.

Будущие выпускники смогут подготовиться к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений. Скоро на этом портале появятся методические рекомендации.

Школьникам сообщают, что в официальной группе министерства просвещения РФ во «Вконтакте» специалисты ФИПИ будут давать ежедневные онлайн-консультации о подготовке к ЕГЭ по каждому предмету.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писал, что с 13 апреля все школы Ставрополья начнут учить детей дистанционно. Каждому образовательному учреждению позволят выбрать, какая специфика обучения им подходит. Об этом сообщил региональный министр образования и молодёжной политики Евгений Козюра на брифинге.

На встрече чиновник напомнил, что до 12 числа все школы на каникулах.

- С 13 апреля мы переходим на дистанционный формат обучения. Мы к этому готовились в течение всего марта, во все образовательные организации руководителям были разосланы методические рекомендации, рекомендации министерства просвещения России, министерства образования Ставропольского края, где подробно расписан формат дистанционного обучения, - сказал Козюра.

ИСТОЧНИК KP.RU