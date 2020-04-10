Ставрополье отправило в "Коммунарку" 20 тонн минеральной воды
Ставропольский производитель минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" отправил в подмосковную "Коммунарку" 20 тонн продукции. В этой больнице лечат больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железноводска.
- Железноводск подключился к краевой акции "Доброе сердце" и отправил в Коммунарку 20 тонн минеральной воды, - уточняют в мэрии.
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Эксперты отмечают, что обильное щелочное питье оказывает благоприятное воздействие на организм: облегчает симптомы простуды и вирусного заболевания и ускоряет выздоровление.
По состоянию на 10 апреля в России зафиксировали 11 917 случаев заболевания COVID-19, большая часть - 7 822 человека - находят в Москве. "Коммунарка" - самая известная клиника, которая борется с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU