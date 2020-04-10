2020-04-10T16:40:02+03:00
Общество

Жителей Ставрополья интересуют вопросы о пропусках и пособиях

Кроме того, население спрашивает о том, куда сообщать о нарушениях режима самоизоляции
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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В период самоизоляции жителей Ставрополья более всего интересуют вопросы о получении специальных пропусков и мерах поддержки населения. За 9 апреля около 45 процентов вопрос, поступавших на горячую линию, было связано с этими темами. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Анализ звонков показал, что 31,91 процента обратившихся интересовал процесс получения специальных пропусков. Еще 13,3 процента хотят узнать сроки выплат мер поддержки для семей с детьми, о которых говорил Владимир Путин.

- При этом доля таких обращений снижается после разъяснений, распространяемых в СМИ и социальных сетях, - говорится в сообщении.

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Кроме того, местные жители спрашивает о величине штрафов за нарушение режима самоизоляции. 11,57 процента интересно, куда обращаться гражданам, если стало известно о случаях несоблюдения режима людьми, вернувшимися на Ставрополье из других регионов и стран. Растет также доля вопросов о том, когда откроется МФЦ.

- Появились звонки с информацией о людях, не соблюдающих режим самоизоляции, узнать общую эпидемиологическую обстановку, а также по уточнению информации, полученной из Инстаграма Губернатора. Людей также волнуют вопросы возврата билетов, санаторных путевок, завышения цен в магазинах, мер поддержки бизнеса, - уверяет представитель пресс-службы краевого правительства.

Колл-центр работает круглосуточно. Специалисты развернули 150 каналов интернет-телефонии, одновременно могут работать 200 операторов. В период с 1 по 9 апреля на "горячую линию" позвонили 22,5 тысяч раз, число звонков с каждым днем только увеличивается.

Позвонить на "горячую линию" можно по номерам: 8-800-1000-768, +7 (962) 448-59-80, +7 (8652) 36-78-74.

По подсчетам специалистов, 95,48 процента населения Ставрополья поддерживает противоэпидемические ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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