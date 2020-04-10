На Ставрополье распространяют фейковые сообщения

10 Апр 2020 2020-04-10T16:25:48+03:00

Владимир Владимиров еще раз обратился к жителям края с просьбой не доверять слухам и домыслам

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Очередную «фальшивку» распространяют по соцсетям и мессенджерам жителям Ставрополья.

На этот раз ставропольцы стали получать сообщения о том, что, якобы, чуть ли не все предприятия в крае начали или начнут работу в ближайшее время.

Губернатор региона информирует, что это не так! По его словам, ситуация с коронавирусом непростая. И действие ограничительных мер в крае сохраняется.

Перечень предприятий, которые могут сейчас работать, определён Указом Президента России от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Напоминаем, что его текст размещён на официальном сайте главы государства. И распоряжением правительства Ставрополья от 6 апреля 2020 г. № 148-рп «Об утверждении перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации».

С ним можно ознакомиться, в том числе, и на сайте губернатора Ставрополья, в разделе Документы.

Владимир Владимиров еще раз обратился к жителям края с просьбой не доверять слухам и домыслам! Вместо этого он посоветовал пользоваться информацией из официальных источников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров заявил об открытии части бизнеса на Ставрополье и дал список предприятий Ставрополя, которые могут продолжить работу во время режима самоизоляции. Правительство края составило список организаций Ставрополя, которые могут работать в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU