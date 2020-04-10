2020-04-10T16:25:48+03:00
Общество

На Ставрополье распространяют фейковые сообщения

Владимир Владимиров еще раз обратился к жителям края с просьбой не доверять слухам и домыслам
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: Инстаграм губернатора СтавропольяФото: Инстаграм губернатора Ставрополья
Изменить размер текста:

Очередную «фальшивку» распространяют по соцсетям и мессенджерам жителям Ставрополья.

На этот раз ставропольцы стали получать сообщения о том, что, якобы, чуть ли не все предприятия в крае начали или начнут работу в ближайшее время.

Губернатор региона информирует, что это не так! По его словам, ситуация с коронавирусом непростая. И действие ограничительных мер в крае сохраняется.

Перечень предприятий, которые могут сейчас работать, определён Указом Президента России от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Напоминаем, что его текст размещён на официальном сайте главы государства. И распоряжением правительства Ставрополья от 6 апреля 2020 г. № 148-рп «Об утверждении перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации».

С ним можно ознакомиться, в том числе, и на сайте губернатора Ставрополья, в разделе Документы.

Владимир Владимиров еще раз обратился к жителям края с просьбой не доверять слухам и домыслам! Вместо этого он посоветовал пользоваться информацией из официальных источников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров заявил об открытии части бизнеса на Ставрополье и дал список предприятий Ставрополя, которые могут продолжить работу во время режима самоизоляции. Правительство края составило список организаций Ставрополя, которые могут работать в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье заключили под стражу мужчину, захватившего в заложники семью
Прокуратура Ингушетии нашла искажения в документах местного замминистра
На Ставрополье неадекватный пенсионер бросал камни в припаркованные машины
На Ставрополье дополнительно развернут 860 инфекционных коек
В Ставрополе пенсионер вышел из геронтологического центра и пропал
Семье избитой ингушской девочки оформили пособия и льготы
В Ставрополе птицы атакуют людей в парке Победы
На Ставрополье распространяют фейковые сообщения
Жителей Ставрополья интересуют вопросы о пропусках и пособиях
Ставрополье отправило в "Коммунарку" 20 тонн минеральной воды
На Ставрополье стали известны сроки и формат проведения ЕГЭ
Во Владикавказе подозрение на коронавирус нашли у членов правительства
Школы Ставрополья перейдут на онлайн-обучение
На Ставрополье выявили очаги бешенства
На Ставрополье провели более 12 тысяч тестов на коронавирус
Три женщины с подозрением на коронавирус скончались в Дагестане
На Ставрополье водитель "Муравья" спрятался от полиции в огороде
На Ставрополье служба занятости принимает видеорезюме
Власти Чечни прокомментировали резкое высказывание Кадырова в адрес ингушей
Власти Чечни прокомментировали матерное высказывание Кадырова к ингушам
На Ставрополье за сутки из-за рубежа приехало 28 человек
На Ставрополье расширили список мест, подлежащих обработке из-за коронавируса
Срочные вклады «Журавли» и «Классика» будут пролонгированы из-за карантина
В Ставрополе продлили срок приема заявлений на получение соцподдержки
В Ингушетии неизвестные расстреляли машину с полицейским
В Ставрополе рассказали, когда в крае отключат батареи
В Минеральных Водах потерявший сознание водитель въехал в бензоколонку
На Ставрополье полицейский покрывал нарушителей ПДД за крупные взятки