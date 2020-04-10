В Ставрополе птицы атакуют людей в парке Победы

10 Апр 2020 2020-04-10T16:53:28+03:00

Доминируют они не только в лесу, но и на аллеях и ранее обжитых человеком местах

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В парке Победы за время режима обязательной самоизоляции в крае безлюдно. Центральная аллея на замке, предприятия общепита и аттракционы также не работают.

Как пишет «Ставропольская правда», иногда гуляющие ставропольцы, решившие, что избегут штрафа. В то время как по всему парку продолжают патрулировать казаки и полицейские.

Зато в парке зафиксировано смелое поведения птиц. И кстати, доминируют они не только в лесу, но и на аллеях и ранее обжитых человеком местах.

Работающие сотрудники парка продолжают подкармливать пернатых друзей. По словам администрации, заполненные кормушки в их полном распоряжении. Нарушают покой только голуби, дерущиеся за еду не из-за её недостачи, а скорее из принципа.

Птицы нападают на людей в ставропольском парке.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что один из жителей Ставрополья, гуляя по лесу, заметил там семейство диких кабанов. Удивленный мужчина снял их на фото и опубликовал на своей странице в соцсети пост со «свободолюбивыми животными».

- Не каждый день встретишь беззаботно пасущихся диких кабанов с потомством, да ещё и таких. Кабан. Ставропольский край, - подписал очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU