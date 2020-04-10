Семье избитой ингушской девочки оформили пособия и льготы

10 Апр 2020 2020-04-10T17:21:33+03:00

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Для семьи девочки из Ингушетии, избитой тетей-тираном, оформили необходимые льготы и пособия. Старшие дети пошли в школу и на время ограничительных мер из-за коронавируса обучаются дистанционно. Расследование уголовного дела по факту избиения продолжается, передает пресс-служба уполномоченной по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

- По окончании карантинных мероприятий будет приниматься решение о приезде Айши в Москву для дальнейшего лечения, реабилитации. Так что ждем ее! Мы продолжаем держать связь со всеми ведомствами региона, со специалистами клиники Рошаля, - говорит Кузнецова.

Напомним, в июле Айша попала в Детскую республиканскую больницу с множественными травмами: ожогами, ушибами, порезами. В клинику ее привела тетя, которую подозревают в избиении племянницы.

Немного позже, после переезда в клинику Рошаля, ребенку ампутировали правую руку, левую - удалось сохранить. Благодаря стараниям аудитории "КП - Северный Кавказ" Лидии Ажиговой (биологической матери - прим.ред.) удалось собрать средства, чтобы второй раз после долгого расставания встретиться с дочкой. Уже тогда она говорила о намерении забрать девочку - и осень 2019 года стало известно, что ей передали опеку.

- В конце декабря 2019 года Айшу выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас рана на ручке, которою врачам пришлось ампутировать, уже зажила, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU