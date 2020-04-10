2020-04-10T17:31:18+03:00
Общество

В Ставрополе пенсионер вышел из геронтологического центра и пропал

Мужчина самовольно покинул учреждение 7 апреля
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба МВД России по СтавропольюФото: пресс-служба МВД России по Ставрополью
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О пропавшем жителе геронтологического центра Ставрополя в полицию сообщила заведующая одного из отделений. По ее словам,

Дерябин Виктор Гаврилович, 1952 года рождения самовольно покинул территорию учреждения 7 апреля 2020 года. И до сегодняшнего дня мужчина не вернулся.

Полиция просит ставропольцев помочь в поисках пропавшего без вести пенсионера.

Кто располагает информацией о местонахождении пожилого ставропольца, просят сообщить по телефонам: 8 (8652) 56-02-17, либо в ОП №2 УМВД России по городу Ставрополю по телефону: 8 (8652) 30-45-00, 8 (905) 442-71-85, либо 02 (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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