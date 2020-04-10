На Ставрополье дополнительно развернут 860 инфекционных коек

10 Апр 2020 2020-04-10T18:11:29+03:00

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В нашем регионе скоро дополнительно развернут еще 860 инфекционных коек на случай, если этого потребует эпидобстановка. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказала замглавы министерства здравоохранения региона Ольга Дроздецкая.

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На сегодня в стационарах городов и районов Ставрополья уже подготовлены 1800 коек. Они оснащены всем необходимым для лечения больных, обеспечено подведение к ним кислорода.

Ранее «Комсомолка» писала, что правоохранители продолжают выявлять людей, контактировавших с зараженными.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1311 пациентов. Часть из них наблюдается в домашних условиях, другие - в больницах.

Кстати, действующий на Ставрополье режим обязательной самоизоляции продолжает вызывать массу вопросов у жителей края о том, как и какими способами можно передвигаться по городу и региону, чтобы самому не попасть в поле зрения полицейских и также не навредить землякам.

Так, краевое управление Роспотребнадзора подготовило ответы на самые волнующие вопросы о коронавирусе. Ознакомиться с ними можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU