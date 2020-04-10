На Ставрополье неадекватный пенсионер бросал камни в припаркованные машины
Инцидент произошел сегодня, 10 апреля, в одном из дворов Невинномысска. Там разъяренный пенсионер, крича что-то несвязное, бросал камни в автомобили на парковке.
Очевидцы пытались остановить пожилого ставропольца, не получилось. На место происшествия вызвали полицейских.
Вредителем оказался 71-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России, пенсионер был пьян. Сначала злоумышленника доставили в больницу, а уже оттуда за ним приехали родственники.
В полиции сообщили, что хозяева поврежденных машин уже обратились вс заявлениями в городской отдел внутренних дел.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что правоохранители обращаются с просьбой в поисках без вести пропавшего Дерябина Виктора Гавриловича, 1952 года рождения.
Пенсионер самовольно покинул территорию геронтологического центра в Ставрополе 7 апреля 2020 года. И до сегодняшнего дня о нем ничего неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU