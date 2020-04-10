На Ставрополье неадекватный пенсионер бросал камни в припаркованные машины

10 Апр 2020 2020-04-10T18:02:17+03:00

Сначала злоумышленника доставили в больницу, а уже оттуда за ним приехали родственники

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел сегодня, 10 апреля, в одном из дворов Невинномысска. Там разъяренный пенсионер, крича что-то несвязное, бросал камни в автомобили на парковке.

Очевидцы пытались остановить пожилого ставропольца, не получилось. На место происшествия вызвали полицейских.

Вредителем оказался 71-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России, пенсионер был пьян. Сначала злоумышленника доставили в больницу, а уже оттуда за ним приехали родственники.

В полиции сообщили, что хозяева поврежденных машин уже обратились вс заявлениями в городской отдел внутренних дел.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что правоохранители обращаются с просьбой в поисках без вести пропавшего Дерябина Виктора Гавриловича, 1952 года рождения.

Пенсионер самовольно покинул территорию геронтологического центра в Ставрополе 7 апреля 2020 года. И до сегодняшнего дня о нем ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU