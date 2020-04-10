Прокуратура Ингушетии нашла искажения в документах местного замминистра

10 Апр 2020 2020-04-10T18:13:45+03:00

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Прокуратура Ингушетии проверила, как должностные лица министерства финансов республики соблюдают требования о противодействии коррупции. Об этом сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Как установили сотрудники надзорного органа, заместитель министра финансов Ингушетии нарушил закон в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Неполные сведения нашли в данных чиновника и его семьи за 2018 год.

- Так, он не указал информацию о находящихся у него и супруги в собственности 3 земельных участках, а также о наличии у жены счетов в различных кредитных организациях, - сказано в сообщении Генеральной прокуратуры России.

Чтобы заместитель министра исправил нарушения, надзорное ведомство внесло представление в Правительство Ингушетии. Чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU