На Ставрополье заключили под стражу мужчину, захватившего в заложники семью

10 Апр 2020 2020-04-10T18:43:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала об инциденте, который произошел в Пятигорске 9 апреля. Там 29-летний приезжий из другого региона мужчина захватил в качестве заложников сестру и двух ее детей.

Пока полицейские вели с ним переговоры, злоумышленник требовал передать ему деньги и предоставить возможность покинуть Россию.

На место происшествия вчера также выехал губернатор Ставропольского края. История закончилась без жертв. Правоохранителям удалось задержать неадекватного мужчину и освободить удерживаемых мать с малышами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/772137" frameborder="0"></iframe> Мужчину, захватившего заложников, задержали.

К счастью, никто из них не пострадал. Позже против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников».

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России, мужчина заключен под стражу. Его ждет психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU