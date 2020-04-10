На Ставрополье заключили под стражу мужчину, захватившего в заложники семью
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала об инциденте, который произошел в Пятигорске 9 апреля. Там 29-летний приезжий из другого региона мужчина захватил в качестве заложников сестру и двух ее детей.
Пока полицейские вели с ним переговоры, злоумышленник требовал передать ему деньги и предоставить возможность покинуть Россию.
На место происшествия вчера также выехал губернатор Ставропольского края. История закончилась без жертв. Правоохранителям удалось задержать неадекватного мужчину и освободить удерживаемых мать с малышами.
Мужчину, захватившего заложников, задержали.
К счастью, никто из них не пострадал. Позже против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников».
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России, мужчина заключен под стражу. Его ждет психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU